VÍDEO | L’altra cara dels serveis essencials: els quioscos

A part del sector alimentari, els quioscos mostren l’altra cara dels serveis essencials que inclou el nou decret que va aprovar el govern espanyol per l’emergència sanitària del coronavirus. Malgrat, alguns quiosquers de Valls xifren el descens de vendes entre un 70 i un 75%, sobretot pel tancament de bars, restaurants i altres establiments com les perruqueries, explica el Jeroni, propietari d’un petit quiosc de la ciutat. El confinament ha provocat un augment molt pronunciat en la vendade revistes per a nens i del cor o joguines, afirma Jeroni, que ha vist com s’han incrementat les vendes d’aquests productes.

Davant el confinament pel coronavirus, l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) ha ofert un mes gratis per accedir a totes les revistes en català de la seva plataforma virtual iQuiosc. Els accessos s’han triplicat les dues últimes setmanes i esperen que sigui una campanya de promoció per un servei que enganxi a molts lectors àvids d’informació i cultura.