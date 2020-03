L’Alt Camp celebra el Dia Internacional de les Dones

Un dels actes viscuts a la comarca. Fotos © Marc Lladó Quadrat

La comarca de l’Alt Camp ha participat activament en l’organització i desenvolupament d’actes reivindicatius per la igualtat de les dones en motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora. A més a més de Valls i d’Alcover, durant aquest cap de setmana s’han viscut o es viuran actes en els següents municipis: El Pla de Santa Maria, Montferri, Vila-rodona, Vallmoll, Puigpelat, Querol, Nulles, Montferri, Alió, Cabra del Camp -també s’han fet actes al Mas del Plata-, Rodonyà, la Riba, Bràfim, Vilabella, El Pont d’Armentera, Figuerola del Camp i Les Pobles.

Pel que fa a la temporalitat dels actes, alguns ja es van viure el divendres 6 de març com el Pont d’Armentera o Nulles. Altres s’han viscut durant aquest dissabte 7 de març com són Vallmoll, El Pla, Puigpelat, Vilabella o la Riba. Pel que fa a la resta ho faran demà 8 de març. Hi ha una excepció a destacar que és el de les Pobles que ho celebrarà el dia 14 de març, junt amb Santes Creus. En aquestes dues localitats es farà la Trobada Comarcal de Dones que cada any es fa en un indret diferent de la comarca.

Donant un com d’ull a la tipologia dels actes, en tots els pobles es farà la lectura del manifest oficial del Dia Internacional de la Dona Treballadora. El que varia és el que es fa de mes a més d’aquesta lectura. Hi ha casos que l’aposta és per a fer un acte més cultural com podria ser el Pla de Santa Maria amb un concert de sardanes o a Cabra del Camp en una representació teatral.

Hi ha altres casos que l’aposta és més lúdica com Vallmoll amb un sopar, o a Bràfim amb un dinar, per posar dos exemples. En altres llocs aposten per fer actes més informatius com fer xerrades, com el cas de la Riba. També hi ha el cas de Vila-rodona en el que fan actes tant informatius i culturals -conta contes i xerrades-, com lúdics -caminada i refrigeri.