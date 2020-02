L’alcaldessa de Valls anuncia que el Museu Casteller obrirà “sí o sí” aquest any 2020

“Sí o sí, el Museu Casteller de Catalunya obrirà les seves portes aquest 2020.” Així de contundent es va mostrarl’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, durant la presentació del pressupost municipal. L’esmentat museu, un projecte complex i que es ve arrossegant durant dècades, continua sumant retards. Fins ara, l’Ajuntament havia evitat donar noves dates i assenyala que la prioritat és obrir l’equipament amb totes les garanties.

D’altra banda, el regidor d’Hisenda, Finances i Contractació, Martí Barberà, en el mateix acte també va destacar que en la proposta de pressupost per a enguany, que s’aprovarà dilluns durant la sessió plenària, hi ha establerta una partida de 250.000 euros per garantir la posada en marxa l’equipament.

Recordem que la construcció de l’equipament a tocar a la plaça del Blat ja està acabat, però els responsables de l’equip de govern estan a l’espera de trobar una empresa que es faci càrrec de la gestió i garantir, així, que pugui obrir portes al més aviat possible. Cal destacar que el concurs per licitar la gestió del Museu Casteller de Catalunya, convocat l’estiu passat, va quedar desert, i va obligar els responsables polítics de l’Ajuntament a treballar en un nou plec de clàusules i a realitzar ajusts per mirar que la licitació sigui atractiva per a algunes de les empreses del sector. Lògicament, una nova licitació condiciona l’obertura de l’equipament, que malgrat tot l’alcaldessa ja ha anunciat per a enguany.

L’externalització de la gestió del Museu Casteller de Catalunya establia, en un principi, un període de deu anys per un import econòmic de poc més de set milions d’euros. Davant la manca d’empreses interessades, no es va donar detall de cap sol·licitud, fet que va obligar el consistori a iniciar una vegada una nova licitació “polint” el plec de clàusules primer.