L’Ajuntament pren aquesta mesura envers l’Oficina d’Atenció Ciutadana

La OAC finalment romandrà tancada.

Fa pocs minuts, aquest dimarts, dia 17 de març, a través de les xarxes digitals de l’Ajuntament de Valls s’ha informat del tancament presencial de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

L’atenció ciutadana ara s’haurà de fer a través del número de telèfon de la centraleta municipal, 977 636 010, o les 24 hores des de la seu electrònica per a la realització de tràmits online: https://seu.valls. cat.

Recordem que arran del decret d’aquest diumenge, els serveis imprescindibles de la corporació en el marc de les actuacions preventives excepcionals de control de la Covid-19, només hi havia oberta al púbic l’OAC, únicament de 10 h a 13 h i per a tràmits essencials i urgents. Els darrers casos de persones amb la Covid-19 ha obligat els responsables a tancar al públic aquest servei.

Actualment, només hi ha el personal imprescindible i necessari en altres departaments, com el d’afers socials, via pública i manteniment, informàtica, equipaments, sostenibilitat, urbanisme, habitatges, Vallsgenera, cementiri (per a enterraments), recursos humans, hisenda, secretaria i alcaldia.

D’altra banda, aquest dimarts al matí també s’ha tancat al públic la deixalleria municipal emplaçada al polígon industrial de Valls.