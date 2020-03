L’Ajuntament de Valls recomana que tothom es quedi tancat a casa seva

Façana de l’Ajuntament de Valls

Aquest dilluns, dia 16 de març, al matí, s’ha reunit a l’Ajuntament de Valls el Centre de Coordinació Municipal (Cecopal), que d’entre les principals actuacions preventives excepcionals de control del coronavirus apunta que “tothom es quedi a casa”, segons que ha declarat a la nostra redacció d’alcaldessa de la ciutat, Dolors Farré.

El comitè d’emergència està format, a banda de l’alcaldessa de la ciutat, per la Regidoria de Relacions Ciutadanes, tècnics de Protecció Civil, cap de la policia local i sergent, Servei de Manteniment Municipal, cap de comunicació i tècnics i les regidories més implicades, Serveis Socials, Educació i Medi Natural.

La propera reunió del Cecopal serà dimecres, dia 18 de març, a les 10 del matí, per continuar avaluant la situació del Covid-19. Amb tot, si es produís en les properes hores alguna notícia urgent, la reunió es faria demà, dimarts.

La reunió d’aquest matí ha servit, entre d’altres coses, per analitzar la implementació dels serveis mínims de l’Ajuntament decretats diumenge, dia 15, i que han entrat en vigor aquest mateix dilluns. El consistori vallenc ha declarat els serveis municipals imprescindibles, com serveis socials i policia local. Totes les independències municipals estan tancades al públic i només queda obert l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) per a assumptes imprescindibles. El cementiri municipal només està obert en cas d’enterrament.

Amb el decret de serveis imprescindibles es vol reduir la mobilitat del personal, afavorir la conciliació familiar i reduir al màxim el nombre de persones al seu lloc de treball.

D’altra banda, Farré ha anunciat que s’ha reforçar la neteja de les dependències obertes al públic com l’OAC, Serveis Socials i Policia Local. Respecte d’algunes informacions que asseguren que a Valls han aparegut alguns casos de coronavirus, l’alcaldessa de la ciutat assenyala: “No en tenim constància i estem a l’espera que el Pius Hospital de Valls ens informi en el moment que això es produeixi.”