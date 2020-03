L’Ajuntament de Valls decreta els serveis públics imprescindibles

L’Ajuntament de Valls ha pres mesures davant les actuacions preventives de control del Covid-19

L’Ajuntament de Valls ha decretat aquest diumenge els serveis públics imprescindibles de la Corporació en el marc de les actuacions preventives excepcionals de control del Covid-19. L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha decretat els serveis imprescindibles de l’Ajuntament de Valls i els seus organismes i ens dependents per tal de garantir els serveis públics bàsics i estratègics a la població i alhora preservar la salut dels empleats públics i de la ciutadania en general.

El decret entrarà en vigor aquest dilluns 16 de març i identifica els serveis imprescindibles i els treballadors públics que els hauran de prestar (consultar decret). L’objectiu és mantenir els serveis mínims i estratègics necessaris per al funcionament de l’Ajuntament, sobretot tenint en compte l’atenció a la població i als col·lectius més vulnerables.

Per aquests motius només hi haurà oberta al públic l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (a l’edifici de la Casa de la Vila, plaça del Blat 1), únicament de 10h a 13h i per a tràmits essencials i urgents. Per això es recomana a tota la població que eviti el màxim possible el desplaçament físic a l’OAC i es recorda el telèfon de la centraleta municipal 977 636 010, així com l’accés a la seu electrònica per a la realització de tràmits online https://seu.valls.cat.

L’OAC comptarà només amb la plantilla mínima per a la prestació del servei. De la mateixa manera, només hi haurà el personal imprescindible i necessari en altres departaments com els d’afers socials, via pública i manteniment, informàtica, equipaments, sostenibilitat, urbanisme, habitatge, Vallsgenera, cementiri, comunicació, recursos humans, hisenda, secretaria i alcaldia.

Amb el decret de serveis imprescindibles es vol reduir la mobilitat del personal, afavorir la conciliació familiar i reduir al màxim el nombre de persones al seu lloc de treball. A més l’Ajuntament podrà habilitar mecanismes de teletreball per aquests treballadors com també per a la resta de personal municipal, seguint les recomanacions de limitació de desplaçaments com a mesura de prevenció i control del Covid-19.

El decret també preveu que el personal que no hagi d’acudir a les dependències municipals estarà a disposició per atendre les necessitats que es puguin derivar per l’actual situació d’excepcionalitat. El conjunt d’aquestes mesures se sumen a les preses en els darrers dies per part de l’Ajuntament i que ja van comportar, entre d’altres, el tancament de diversos equipaments, la suspensió de tots els actes programats amb públic o la gratuïtat de les zones blaves.

Per últim, informar que la Policia Local de Valls manté, com es correspon al seu caràcter de servei bàsic, tots els seus efectius mobilitzats.