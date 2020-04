L’Agència Tributària ja ha retornat més de 1.300 milions d’euros a 2.400.000 contribuents

L’Agència Tributària ja ha retornat, a data d’avui, 1.309 milions d’euros a 2.407.000 contribuents superades les dues primeres setmanes de campanya de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2019 (IRPF 2019). Es manté així un fort increment de les devolucions respecte a les mateixes dates de l’any passat, de l’53% en nombre i de l’50% en import.



Aquest increment està lligat a el fort creixement de l’34% registrat paral·lelament a les presentacions. A hores d’ara de campanya ja han presentat la seva declaració 1.061.000 contribuents més que l’any passat.



En el context actual d’emergència sanitària, i tenint en compte que el 88% dels contribuents presenten les seves declaracions per internet, es va considerar especialment important mantenir la data d’inici de campanya prevista (1 d’abril), de manera que els contribuents puguin anar rebent com més aviat els seus devolucions. En la present campanya està previst que es presentin 21.030.000 declaracions, un 1,6% més que l’any anterior. D’aquest total, es preveu que 14.565.000 donin dret a devolució, gairebé el 70% de l’total i un 0,5% més que l’any anterior, per un import estimat de 10.686.000 d’euros.



L’agilització en les presentacions està assolint també a les declaracions amb resultat a ingressar, que creixen un 47%, superant ja les 469.000. Cal recordar que començar la campanya l’1 d’abril no suposa un perjudici per als contribuents amb declaracions a ingressar. Es preveu per a tota la campanya un total de 5.515.000, el 3,1% més, per import de 12.798.000.



Pel que fa a les vies de presentació, a més del canal telemàtic principal, que és la pàgina web de l’AEAT (www.agenciatributaria.es), els contribuents també estan agilitzant la presentació a través de l’aplicació mòbil de l’Agència. Per aquesta via s’han presentat més de 200.000 declaracions fins avui, un 23% més que l’any passat. D’aquesta xifra total, més de 177.000 es corresponen amb presentacions ‘en un sol clic’ i la resta són contribuents als quals l’aplicació ha derivat a la web de l’Agència per a realitzar alguna modificació i han tornat a la ‘app’ per concloure la presentació.



Millores a la ‘app’

Per a la present campanya, l’aplicació mòbil compta amb algunes millores per seguir reforçant la seva accessibilitat, usabilitat i experiència d’usuari i, com tots els anys, a més de presentar la declaració, la ‘app’ permet modificar l’assignació tributària i el codi IBAN, i consultar les dades fiscals de campanyes anteriors, entre d’altres utilitats.



També en aquesta campanya es simplifica el sistema d’identificació, de manera que es guiarà a contribuent, segons les seves preferències i necessitats, resultant més còmode l’accés als serveis de la campanya. Aquestes millores contribueixen a agilitzar per via telemàtica la presentació de la declaració i, per tant, també les devolucions.



D’altra banda, l’assistència telefònica a contribuent es troba operativa durant tota la cautàries (telèfon Renda Informació, 901 33 55 33 i 91 554 87 70).

Donada la forta agilització de presentacions d’aquestes primeres setmanes i, amb això, l’increment de consultes, l’Agència està ultimant la possibilitat de complementar aquesta assistència personalitzada per dubtes de Renda amb un sistema de correu electrònic per als casos en què el contribuent trobi problemes de saturació en la línia, si bé es recomana igualment consultar la pàgina web de l’Agència, on es troba tota la informació disponible sobre la campanya, amb l’habitual sistema de vídeos explicatius i preguntes freqüents.



Qui no estan obligats a declarar

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents de la feina fins a un import de 22.000 euros anuals. No obstant això, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d’un pagador (tret d’excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En aquests casos, el límit és de 14.000 euros anuals.



Tots dos límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o més, amb els següents rendiments íntegres:

– Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.

– Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres de capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres de l’Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques, amb el límit conjunt de 1.000 euros.



Igual que l’any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments de la feina, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.



Revisió de dades personals i econòmics

Sempre resulta convenient revisar l’esborrany de declaració que ofereix l’Agència Tributària. Mitjançant RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l’Agència pot no disposar de Totes els tats amb transcendència en la declaració, tats que Potser el contribuent Hagi d’incorporar a l’Esborrany de declaració.

Uns quants casos típics que aconsellen AQUESTA revisió són a els Següents: – Immobles i els Seves Referències cadastrals.



– Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2019)

– Arrendaments d’immobles

– Transmissions

– Aportacions a plans de Pensions

– Quotes sindicals

– Percepcions per subvencions

– Deduccions familiars i per maternitat

– Anticipos per Inversió en habitatge habitual – Deduccions autonòmiques

Com Obtenir ‘Clau PIN’ i el número de referència?



El nom de referència I ‘Clau PIN’ segueixen sent, a l’COSTAT de l’Certificat i el DNI electrònics, a els sistemes d’accés a RENDA WEB ia Altres serveis de Campanya de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l’Estat de tramitació de la DEVOLUCIÓ.



L’Obtenció de Clau PIN requereix 2 passos, 1 registri previ ÚNIC i 1 sol·licitud posterior cada vegada que ho necessiti el contribuent. El registre previ és podrà efectuar per Internet, seguint els Instruccions de la carta que l’Agència remetrà ALS que la sol·licitin a través de l’opció oferta a la icona de la pàgina web de l’AEAT ‘Clau PIN’. En AQUEST ques, haura de proporcionar el DNI, la data de VALIDESA i el nombre de mòbil. En a els dies i hores d’obertura a l’público, también és olla efectuar el registre previ a les oficines de l’Agència, aportant el DNI i un número de Telèfon mòbil, sense necessitat de cita prèvia i sense necessitat de documentació addicional.



Un cop registrat en el sistema, Quan el contribuent desitgi realitzar algun Tràmit, podrà sol·licitar-des de l’enllaç integrat a l’Tràmit, o des de la ‘app’. Per a AIXÒ haura de consignar el NIF, la data de VALIDESA de l’DNI i 1 contrasenya de quatre Caràcters que definirà el contribuent per a cada sol·licitud. A continuació, REBRA per SMS un PIN de tres UNITAT DE DESCRIPCIÓ que, juntament amb la teva contrasenya, formin el codifica d’accés Necessari per realitzar a els Seus tràmits.

A su vez, para la obtención del número de referencia mediante el servicio REN0 en la página de la Agencia, se solicitará el NIF, la casilla 505 de la Renta 2018 y la fecha de validez del propio DNI. A los no declarantes en el ejercicio anterior, o con la casilla de su Renta 2018 con valor cero, en lugar de la casilla 505 se les solicitarán determinados dígitos del código de una cuenta bancaria de la que sea titular el contribuyente. Al objeto de facilitar su utilización, el número de referencia estará formado por sólo seis caracteres.

Al seu torn, per a l’obtenció de el número de referència mitjançant el servei REN0 a la pàgina de l’Agència, es demanarà el NIF, la casella 505 de la Renda 2018 i la data de validesa de l’propi DNI. Als no declarants en l’exercici anterior, o amb la casella de la seva renda 2018 amb valor zero, en lloc de la casella 505 se’ls sol·licitaran determinats dígits de el codi d’un compte bancari del qual sigui titular el contribuent. A l’objecte de facilitar la seva utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.