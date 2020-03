L’ACA té previst més de 10 milions d’euros en noves depuradores a l’Alt Camp

La millora de la depuradora del Pla es va encetar el mes de novembre

Després d’anys sense cap inversió en noves depuradores a l’Alt Camp per part de l’Agència Catalana de l’Aigua -ACA-, en aquests moments s’està treballant a millorar i ampliar depuradores actuals, redactar projectes i iniciar la construcció de noves depuradores en els anys vinents en diversos municipis de l’Alt Camp.



Concretament, i segons l’ACA en diferents pobles de la comarca: Bràfim, a Vila-rodona, a la urbanització Mas del Plata de Cabra, Alcover, Puigpelat, Vallmoll o als Garidells, entre altres.

De l’actual planificació que té l’ACA que correspon al quadrienni 2016-2020 de l’Alt Camp hi trobem sis actuacions, de les quals una ja es treballa físicament, dos pendents de licitació, dos en redacció de projecte i un en projecte conveniat. Tots els projectes junts representen una inversió de més de 10 milions d’euros. Aquestes són:



– El projecte en què les obres ja es fan és l’ampliació de l’actual depuradora del Pla de Santa Maria -obres començades en el passat mes de novembre- que té un pressupost d’1,2 milions d’euros.

– Les dues actuacions on el projecte ja està fet i que s’està pendents de licitació d’obra són: els casos de la urbanització del Mas del Plata amb un cost d’1,7 milions d’euros i la de Puigpelat, la Sínia, les Boveres i els Arcs per un milió d’euros.



– Els dos casos en què el projecte de l’actuació està en redacció són: l’ampliació i remodelació de la depuradora d’Alcover que és la més antiga de l’Alt Camp, i que en el fons serà una depuradora nova, que tindrà un cost de 2’2 milions d’euros; i la depuradora de Vallmoll i de Vallmoll Paradís que la inversió prevista a fer és d’1’8 milions d’euros.

– El cas on el projecte està conveniat és les millores a la depuradora de Valls i l’eliminació de les aigües blanques del sistema vallenc. Una actuació amb un cost de 2,2 milions d’euros.

Segons l’ACA- hi ha altres actuacions previstes a la comarca per executar a partir del 2022 -el que es coneix com a obra física-, però que ja s’ha avançat força en la redacció del projecte. En aquests casos, segons l’ACA, es troben tres casos:

–Bràfim on s’ha impulsat el projecte constructiu.

–Vila-rodona on ja es va signar un conveni amb l’ajuntament per a la redacció del projecte constructiu.

–Els Garidells on hi ha un conveni amb l’Ajuntament per a redactar el projecte constructiu d’una futura depuradora