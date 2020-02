La trobada d’enguany d’Armats de les comarques tarragonines queda suspesa i no es celebrarà el pròxim dia 29 de març al Vendrell.

La XXIV Trobada d’Armats de les comarques tarragonines, que enguany s’havia de celebrar al Vendrell, s’ha suspès. Així ho ha anunciat aquest dijous, 27 de febrer, el president dels Armats del Vendrell, Pep Bargalló. La trobada s’havia de celebrar el pròxim 29 de març.

Les diferents agrupacions d’armats, la setmana passada van rebre un correu electrònic on se’ls informava d’aquesta possibilitat de suspendre-la, i finalment ha estat una realitat. No hi haurà trobada d’armats, un fet que no és el primer any que passa, ja que també va passar el mateix en una trobada d’Armats a Reus.

Així, les agrupacions d’armats de l’Alt Camp, com Valls, Pla de Santa Maria i Alcover, que sempre participen en la trobada d’armats es veuen afectades. Enguany, la trobada d’armats s’havia de celebrar al Pla de Santa Maria però el Vendrell va demanar-ho perquè la capital del Baix Penedès enguany és la capital de la Cultura Catalana i es va acceptar.