La URV alerta dels riscos del teletreball amb internet per a la privadesa personal i laboral

La situació de teletreball sobtada i sense planificació prèvia a la qual s’han vist abocats molts treballadors comporta una sèrie de riscos en seguretat en termes de privadesa, personal i laboral, segons assenyala la Universitat Rovira i Virgili (URV). L’investigador del departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, Jordi Castellà, reconeix que és molt difícil garantir la seguretat al 100%, però recomana connectar-se amb un escriptori remot des de l’ordinador a un servidor segur per tal de separar la documentació laboral de la personal. També incideix en la seguretat de les connexions a internet, i indica que cal intentar connectar-se als serveis “per HTTPS o que la del wifi de casa no tingui una contrasenya dèbil”.

Castellà fa èmfasi en les precaucions que cal prendre sempre que es té un equip informàtic a casa. “Tenir actualitzats el sistema operatiu i els programes amb els que treballem, a més de comptar amb un bon antivirus, perquè durant aquestes setmanes ens arribaran missatges de correu electrònic, rebrem documents per diferents canals i tindrem un trànsit d’arxius més alt de l’habitual”, adverteix.



Per l’investigador, quan l’ordinador domèstic es converteix en l’eina de feina, les còpies de seguretat esdevenen essencials. “Cal estar preparat davant qualsevol atac, i quan fem còpies de seguretat les hem de guardar en un dispositiu que no estigui connectat permanentment a l’ordinador”, aconsella l’expert, que afegeix que cal tancar sempre la sessió en la què s’està treballant si no s’està davant l’ordinador.



Un altre aspecte fonamental per protegir la confidencialitat de la informació és la contrasenya. Castellà destaca que cal tenir claus de pas segures i diferents per tots ells. “Utilitzar la mateixa a tot arreu comporta que si un atacant obté aquesta contrasenya podrà suplantar la nostra identitat i accedir a tots els serveis, és a dir, li facilitem l’accés a la nostra informació, amb les implicacions que això comporta”. En aquest sentit, recomana no emmagatzemar-les al navegador i no utilitzar mai en un servei extern les contrasenyes que es fan servir a l’empresa. I aquesta ha de ser prou llarga, de més de deu caràcters, i que inclogui minúscules, majúscules, números i signes de puntuació.



Privadesa de la imatge

El confinament a casa i el teletreball també ha canviat el format de les reunions, i s’han multiplicat les videoconferències. Això implica obrir racons de casa a càmeres i micròfons, i aquest és un altre aspecte que també cal protegir. “És important tancar els micròfons quan no parlem o abandonem la conversa, i les càmeres sempre les hem de protegir amb una tapa o coberta per assegurar-nos que no es transmet cap imatge nostra quan no volem que així sigui”, recomana Castellà, qui també recorda que, en cas de patir un atac al nostre equip domèstic, els atacants poden habilitar la càmera sense que en siguem conscients, i això posaria en un compromís la privadesa de tots els que viuen al domicili.

ACN