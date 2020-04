La UAVAT demana revisar el protocol d’acompanyament davant la mort arran de la crisi del coronavirus

La presidenta de la Unitat d’Atenció i Valoració d’Afectats pel Terrorisme (UAVAT), Sara Bosch, ha demanat revisar el protocol d’acompanyament davant la mort arran de la crisi del coronavirus. “No només és un dret, sinó una necessitat essència, el dret de les persones a dir adéu”, ha dit Bosch, psicòloga sanitària i experta en trauma. En un manifest titulat ‘El mal del que ningú ens protegeix: morir en solitud’, al que ha tingut accés l’ACN, ha defensat el dret a veure els éssers estimats per últim cop “amb las mascaretes necessàries”. “Pensin, organitzin, busquin fórmules, millorin les que hi ha”, reclama Bosch, que critica que es pugui coincidir al supermercat amb altres però només es permetin tres persones en un funeral.

“Conscients de les mesures de seguretat, podem anar a treballar, podem anar a comprar, podem coincidir al metro. Però només tres al cementiri”. Així s’expressa Bosch en el seu escrit, on constata que “posar límits i prohibicions, sense haver previst i organitzat al mateix temps una alternativa al comiat, a l’homenatge dels morts, no és suficient”.



Al seu parer, si en alguns llocs s’estan promovent alguns comiats, es pot fer en tots els casos i es podria haver fet abans. Bosch constata que, com tantes altres vegades, “la gestió de l’emergència s’oblida que hi ha detalls que marquen la diferencia entre protegir i tenir cura”. “Ells no tenen la culpa de les nostres carències”, conclou l’escrit, al qual s’han adherit altres psicòlegs sanitaris experts en trauma i dol.



La presidenta de la UAVAT assegura que entén les mesures de protecció, que hi ha escenaris o circumstàncies “inamovibles”, però assegura que personalment li costa acceptar que les actuals ho són. “Els seus remeis són cotilles que ens estan ofegant a molts”, adverteix.



La UAVAT ha rebut diverses queixes per les restriccions en els comiats a les persones que moren arran de la crisi del coronavirus.

ACN