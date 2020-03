La residència Ballús demana l’ajuda a la Unitat Militar d’Emergència

Residència Ballús de Valls

La situació a la Residència Ballús de Valls es complica en el pas dels dies. Dissabte es confirmava el cas positiu de covid-19 d’una infermera que va engegar els protocols d’aïllament dels residents però a més, s’agreujava la situació perquè bona part del personal es troba de baixa per símptomes.

La residència Ballús té un total de 59 usuaris, 59 avis i àvies que es troben confinats per la seva seguretat a les seves habitacions. La residència compta amb un total de 34 membres del personal, però al voltant d’un 60% estan de baixa per tenir alguna simptomatologia. I per seguretat se’ls ha donat la baixa. Des de gerència, que afirmen que pateixen pels usuaris, tot i no tenir cap cas confirmat, s’ha posat en contacte amb la subdelegació del govern per demanar la intervenció de la Unitat Militar d’Emergència perquè la situació “es complica”.