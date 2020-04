La província registra el dia de més morts per coronavirus des de l’inici de la pandèmia

Dia negre per la província de Tarragona segons les dades que ha facilitat el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya confirmant un total de 18 morts en les últimes 24 hores per coronavirus, tractant-se del dia -des de l’inici de la pandèmia- amb més víctimes mortals a la demarcació tarragonina.

Amb les divuit víctimes d’avui 3 d’abril -dels quals 17 al Camp de Tarragona i 1 a les Terres de l’Ebre- les víctimes que deixa fins ara le Covid-19 a tota la província de Tarragona és de 77 (69 al Camp de Tarragona i 8 a Terres de l’Ebre).

En el dia d’avui s’han confirmat un total de 79 casos nous de coronavirus a la província, elevant a 916 els casos acumulats confirmats. D’aquests, 324 es troben ingressats, dels quals 72 mantenen ingrés a l’UCI.