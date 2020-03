La ‘performance’ feminista “El violador ets tu” ressona al Pati

Acte del 8-M a la plaça del Pati a Valls. Foto © Marc Lladó Quadrat.



Els actes d’aquest cap de setmana amb motiu del 8-M, Dia internacional de les dones treballadores, han donat el tret de sortida amb la ‘performance’ més a l’ordre del dia del moviment feminista. “El violador ets tu”, la ‘performance’ creada pel col·lectiu feminista xilè Las Tesis el novembre de l’any passat per denunciar la violència masclista, s’ha fet sentir aquest matí a la plaça del Pati de Valls.

La Plataforma 8-M de Valls i l’ANC han convocat a les 11 del matí per assajar la ‘performance’, que ja han replicat dones i col·lectius d’arreu del món. L’acció s’ha emmarcat en el Valls per la Llibertat del mes de març, que portava com a lema “Per una República feminista”.

Després de l’assaig, al Valls per la Llibertat —on l’ANC presenta cada mes un projecte per caminar cap a la República Catalana—, s’ha fet la presentació del col·lectiu feminista vallenc La Marruixa, que va sorgir arran de la primera vaga feminista pel 8 de març, el 2018.

Tot seguit l’activitat s’ha tornat a centrar en la ‘performance’, aquesta vegada per fer-ne la versió definitiva. Un bon nombre de dones de totes les edats s’han situat a la plaça del Pati per entonar la lletra i fer la coreografia, moltes de les quals amb peces de roba lila, tal com s’havia demanat des de l’organització.

D’altra banda, aquest vespre es viurà una altra de les activitats més destacades del 8-M vallenc. Serà el torn de l’espectacle “Clau de do”, creat per dones vallenques i sota la direcció de Francina Fernàndez. L’espectacle, que ha generat molta expectació, aplegarà nombroses artistes vallenques a escena i es podrà veure a partir de les 21 h en un Teatre Principal.

“Clau de do” és una història creada a partir d’un recull de poemes que parla de retrobament, descoberta i esperança. Es tracta d’un recorregut pels cicles de la vida de dues dones que descobreixen les diferents facetes d’elles mateixes que porten dins i que no coneixen, o que han estat tapades.