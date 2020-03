La Generalitat demana la congelació d’impostos i taxes a empreses i autònoms

La Generalitat ha demanat al govern espanyol la congelació d’impostos i taxes a empreses i autònoms. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha constatat que la web de l’Agència Tributària encara informa que no hi haurà moratòria en aquests dos tributs, tot i que en altres països ja se n’ha aplicat una suspensió indefinida. Durant la roda de premsa telemàtica d’aquest dijous al migdia, la consellera de Presidència també ha informat que el Govern ha decidit aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua per a tots els usuaris domèstics durant els mesos d’abril i maig. Les famílies en situació de vulnerabilitat -actual o futura, derivada per la crisi sanitària- podran demanar el cànon social zero i no pagar res a la factura de l’aigua.

La mesura sobre el cànon de l’aigua implicarà un cost de 50 milions d’euros, que assumirà el Govern en la seva totalitat. Per altra banda, Budó ha informat que el tràfic a Internet s’ha incrementat un 30% aquests dies, a causa de la crisi sanitària pel coronavirus. El Govern ha ampliat la capacitat dels operadors locals que ho han demanat -sense cap cost-, a través de la xarxa de la fibra òptica.



Finalment, la consellera ha explicat que la disminució dels usuaris del transport públic ha arribat ja entre el 80 i el 95% de la demanda.

ACN