La Firagost de Valls manté les seves dates

De moment no hi ha previsió de suspendre o ajornar la Firagost. Foto: El Vallenc

L’allau de cancel·lacions i ajornaments d’actes i activitats com a conseqüència de la crisi de la pandèmia del coronavirus encara no afecta la propera celebració de la Firagost-Fira Exposició del Camp Català, prevista per als dies 4 i 5 d’agost vinent. Així ho ha anunciat a la nostra redacció Josep Maria Rovira, president de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, entitat de la Comissió organitzadora.

Rovira assegura que “encara no estem fora del termini per a una plena organització de la propera Firagost“ i s’ha marcat com a compromís “treballar intensament” quan arribi la normalitat per poder-la celebrar. El president de la Cambra de Comerç assenyala aquest repte assegurant que “quan tot s’acabi, els visitants de la Firagost i els expositors segur que tindran ganes de passejar per les parades i assistir als actes que es programin”.

D’altra banda, Josep Maria Rovira ha anunciat que davant les recomanacions de les autoritats sanitàries per frenar la propagació del Covid-19, la Comissió organitzadora de la Firagost ha decidit ampliar el termini d’entrega dels cartells fins al divendres 17 d’abril a les 2 del migdia.

A més, el president de la Cambra també recorda que fins després de la Setmana Santa la corporació treballa amb els serveis mínims, i assegura que “la normalitat tornarà quan s’acabi la crisi del coronavirus”.