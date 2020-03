La Federació de Voluntariat Social demana que no es creïn bosses d’ajudes

Jordi Boit, president de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Foto: www.voluntaris.cat

La Federació Catalana de Voluntariat Social, en un comunicat, demanen que els governs locals i provincials no creïn ni obrin borses en línia per a què “s’hi apuntin ciutadans a fer ‘quelcom al servei dels altres’ o per a què les entitats acreditin quines necessiten tenen en aquest moment”, afirmant que “no es correspon amb la normativa que ens fan arribar les autoritats sanitàries”.

L’organisme -plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya que aglutina prop de 340 entitats- davant la situació d’emergència provocada pel coronavirus manifesta diferents punts que vol posar en coneixement de la ciutadania i estaments.

1. Que els governs locals i provincials no han de crear ni obrir borses en línia per a què s’hi apuntin ciutadans a fer ‘quelcom al servei dels altres’ o per a què les entitats acreditin quines necessiten tenen en aquest moment. No es correspon amb la normativa que ens fan arribar les autoritats sanitàries.

2. Que aquestes persones no podran anar a fer un voluntariat a les entitats perquè justament les entitats han hagut de demanar a les seves persones voluntàries que es quedin a casa, tot i ser persones preparades, formades i assegurades.

3. Les entitats no necessiten més gent ara mateix, sinó que se’ls doni temps per a repensar-se, revisar programes, diagnosticar la situació i poder reprendre la marxa amb noves iniciatives i voluntariats no presencials que s’ajustin a la necessitat actual .

4. A la FCVS ens trobem en condicions de conèixer la situació de les entitats, preguntant-los:

a) Quines noves necessitats estan detectant a partir de la crisi.

b) Quins programes/serveis es veuen obligades a suspendre.

c) Quins programes es veuen amb capacitat d’adaptar davant la situació de crisi.

d) Quins programes es veuen amb capacitat de crear per al que resta del 2020. Programes potser enfocats des d’un altre angle de suport psicològic, afectiu, telemàtic, en línia.

Aquest és un moment que requereix serenitat, reflexió i dades.

5. I demanem finalment que, un cop retornats a la normalitat, prevalgui el circuit que entre tots ens havíem donat, per la via de l’aprovació de la Llei del Voluntariat i puguem comptar amb la col·laboració de les persones voluntàries seguint les pautes validades fins abans de l’inici d’aquesta crisi.