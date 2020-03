La dura dada que dona les patronals del comerç sobre el coronavirus

Interior d’una botiga amb una dependenta amb mascareta posant una barra de pa dins una bossa, el 13 de març del 2020 (horitzontal).

Foment Comerç i Pimec Comerç han alertat aquest dimecres que un 70% de les empreses es poden veure abocades a un preconcurs o concurs de creditors si el govern espanyol no suspèn “immediatament” el pagament d’impostos i impulsa un accés “total i ràpid al crèdit”. Això podria suposar el tancament de desenes de milers de comerços. En un comunicat conjunt, les dues patronals del sector comercial avisen que pateixen un “tancament gairebé absolut” i que calen eines per “impedir la mort d’aquest teixit productiu”. El comerç, recorden, aporta el 13% de l’economia espanyola i el 17% d’afiliats a la seguretat social, xifra que arriba al 22% si es comptabilitzen els llocs de feina indirectes. Segons Foment i Pimec, sense accés al crèdit de forma ràpida, més de 2,3 milions de persones a tota Espanya podrien acabar a l’atur, una xifra que a Catalunya se situaria en la pèrdua de 300.000 llocs de feina.



El sector reclama al sector públic que se suspengui el pagament d’impostos, especialment les liquidacions mensuals i trimestrals de l’IVA, IRPF, societats, cotitzacions a la seguretat social i quotes d’autònoms. A més, avisen que si els comerços fan fallida en massa i es veuen obligats a tancar, hi haurà “impagaments definitius a proveïdors, una pèrdua d’ingressos públics via impostos i centenars de milers de persones a l’atur”.



Així mateix, alerten del “perill de xoc a l’estat del benestar”, ja que el comerç no només genera molts llocs de feina i aporta diners a les arques públiques, sinó que “contribueix de forma important a la vertebració urbana, la qualitat de vida en l’espai públic i el dinamisme urbà”.



En concret, Foment Comerç i Pimec Comerç diuen que cal articular formes de concessió “automàtica o semiautomàtica” d’accés a la liquiditat, “minimitzant la pressió que l’allau de peticions posarà sobre les estructures de qualificació de risc dels bancs”. De fet, preveuen que les entitats estiguin “desbordades a curt termini” i pateixin “retards en la gestió de peticions de liquiditat, via ICO, ICF” que posin “un greu perill” per ales empreses que no tenen cap tipus d’ingrés.

ACN