La DO Tarragona certifica la davallada de les vendes en un 95%

Els cellers treballen de moment a la vinya.

La DO Tarragona ha fet una enquesta als principals cellers elaboradors de les quatre comarques elaboradores (Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp i Ribera d’Ebre) i certifica la paràlisi quasi total en les vendes a partir de la declaració de l’estat d’alarma pel govern estatal. Amb l’aturada de l’activitat enoturística, el tancament de bars i restaurants i l’aturada de les distribuïdores, els cellers de la DO Tarragona han vist una reducció que se situa en un 95% de les vendes. Només algunes iniciatives promocionals a través de les pàgines web de cada celler, de les xarxes socials o la venda directa a través a través d’alguns portals ha aconseguit una petita quantitat de comandes, tot i que insignificants en el conjunt dels cellers de la DO. Aquesta situació, si continua en el temps, provocarà unes pèrdues molt importantíssimes. Per aquest motiu, des del Consell Regulador es demana que tots els productors que ho necessitin puguin acollir-se a un expedient regulador temporal d’ocupació (ERTO) i al mateix temps, que el sector agrari pugui obtenir una moratòria en les quotes dels préstecs i les hipoteques per les inversions realitzades al celler o a la vinya.

Els cellers treballen de moment a la vinya, amb les mesures de seguretat i higiene que marca la llei, perquè estem en un moment important en el seu cicle, i també a l’interior dels cellers, on es poden realitzar algunes tasques que habitualment no es podien fer per la feina del dia a dia. En tot cas, des de la DO Tarragona es recalca que la feina que caldrà fer serà a partir del moment que es recuperi la normalitat, tot i que aquesta situació pugui tardar alguns mesos. Amb tot, la preocupació de cellers i viticultors és molt gran per la incertesa de la situació generada i per les repercussions posteriors abans no torni a la normalitat.

Des de la DO Tarragona es continua treballant per preparar les principals activitats dels propers mesos un cop la situació recuperi una certa normalitat. Així, s’està buscant una data alternativa a la Galeria del Macabeu que estava previst pel 20 d’abril i que es va haver de suspendre per l’estat d’alarma. S’està a l’espera de que s’aixequi l’estat de l’alarma i de les mesures posteriors que es decretin per part de les autoritats. Possiblement aquesta Galeria del Macabeu que s’ha de celebrar al Tinglado del Port de Tarragona tindrà lloc a inicis de la tardor. També la Fira del Vi de la DO Tarragona prevista per mitjans de juny es mantindrà si és possible en aquesta data o s’haurà de traslladar després de l’estiu.