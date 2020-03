La Diputació de Tarragona suspèn temporalment les obres a la seva xarxa viària

En el marc de les mesures sanitàries per frenar la propagació de la COVID-19, la Diputació de Tarragona ha dictat un decret que atura provisionalment obres públiques que duu a terme en diverses carreteres de la demarcació. D’aquesta manera, s’evita que les persones que hi treballen puguin contraure la malaltia, alhora que afavoreix les mesures de confinament i d’aturada de la mobilitat derivades de l’estat d’alarma. En concret, s’aturen temporalment les millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223 de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta; el condicionament de la travessera de la Riba (carreteres C-240z i TV-7044); les obres a la carretera TV-7003 de Vimbodí a Riudabella, i les obres a la carretera TV-7001 a l’Espluga de Francolí.

No obstant això, i de forma excepcional, s’autoritza la continuïtat de les obres públiques considerades essencials i la suspensió de les quals comportaria perjudicis considerats de molt difícil reparació. En aquest sentit, i complint amb les mesures adients establertes per les autoritats sanitàries, s’autoritza a continuar els treballs essencials a la carretera TV-3408 d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita (1a fase, tram: PK 0,700 a TV-3406), concretament els treballs bàsics per garantir el correcte funcionament del canal de regants. Es tracta, doncs, d’una suspensió parcial, atès que una suspensió total comportaria perjudicis considerats de molt difícil reparació per la urgència en la posada en servei del canal de regants.

En el mateix sentit, el decret de la Diputació de Tarragona habilita tots els responsables dels contractes, els directors d’obres en execució i els responsables dels contractes de subministrament i serveis en execució per tal que adoptin les mesures adients en cada cas amb l’objectiu de contribuir a la disminució de l’activitat del territori per combatre la propagació de la malaltia, així com evitar els riscos derivats d’aquesta suspensió.

En relació a aquest decret de la Diputació, que suspèn provisionalment i amb caràcter general les obres en execució d’aquesta institució i dels seus organismes autònoms, la presidenta de la institució, Noemí Llauradó, assenyala que estableix “mesures extraordinàries i del tot necessàries per ajudar a pal·liar l’extensió de la malaltia, que s’emmarquen en el compliment de l’obligació com administració pública de vetllar per la salut i benestar de les persones i col·laborar amb les indicacions de les autoritats sanitàries”.

Altres mesures preventives

Aquesta és una de les diverses mesures que ha impulsat la Diputació de Tarragona davant la crisi sanitària causada pel coronavirus. Aquest dimecres, mitjançant un altre decret, la institució va suspendre temporalment els períodes d’ingrés inclosos al ‘Calendari Fiscal i Anunci de Cobrament Any 2020’ pel que fa als ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació col·lectiva dels municipis que tenen delegada la recaptació a través de l’organisme autònom BASE.

Així mateix, la institució supramunicipal també ha suspès tots els terminis de presentació de sol·licituds de diferents convocatòries d’ajuts en règim de concurrència competitiva, la majoria dels quals adreçades als ens locals de la demarcació de Tarragona, i tots els terminis de presentació de justificacions oberts en l’actualitat. D’aquesta manera, i a més de garantir la seguretat de les persones, l’administració supramunicipal alleugereix la càrrega administrativa dels ajuntaments.