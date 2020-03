La Diputació de Tarragona s’adhereix al clam municipalista davant la crisi del coronavirus

Diputació de Tarragona.

La Diputació de Tarragona ha mostrat el seu suport al manifest que han emès conjuntament l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC) a l’entorn de la crisi generada pel contagi del Covid-19.

El manifest de les entitats municipalistes reclama, entre altres mesures, que el món local pugui disposar de les eines i de la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències que s’hauran de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi pel Covid-19, en una clara aposta per les persones que poden perdre la feina a causa d’aquesta crisi, les famílies que ho necessitin, els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el sector productiu del país.

En concret, es demana que els ajuntaments puguin “mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar a les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui, i redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027”. Es tracta, assenyalen, de disposar “d’instruments efectius per donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi”. En aquest sentit, i atesa la seva proximitat amb la ciutadania, els ens locals demanen ser “corresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per redreçar l’actual situació i afrontar el futur”.

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, dona suport a les peticions del món local, que considera que són “del tot adients per tal de fer front a la situació actual de crisi derivada del coronavirus”. La presidenta de la Diputació ha aprofitat l’adhesió a aquest comunicat per refermar el suport de la institució a les persones afectades directament o indirectament per aquesta crisi.