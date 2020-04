La Diputació de Tarragona oferirà als ajuntaments viseres de protecció fetes en 3D

Una de les viseres fetes en 3D

Davant la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus, la Diputació de Tarragona ha impulsat diverses accions de col·laboració amb el teixit emprenedor de la demarcació per tal de facilitar la fabricació de viseres de protecció, mitjançant impressores 3D, per al personal dels ajuntaments i consells comarcals del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. A més, l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus ha cedit dues impressores 3D del centre educatiu per poder ampliar-ne la capacitat de producció.

D’aquesta manera, s’han repartit entre els ens locals les primeres pantalles de protecció oficial, fabricades pel taller reusenc de fabricació digital Laserlab3D. D’altra banda, les dues impressores 3D i la matèria primera (filament de plàstic PLA i acetats transparents) de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus s’han cedit al Centre d’Empreses de Flix, on es troba l’empresa DiginCreate 3D, per a la fabricació de fins a 1.000 viseres de protecció facial per a ús sanitari.