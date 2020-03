La Diputació de Tarragona obre la convocatòria d’ajuts per pal·liar els efectes dels temporals

Es podran demanar ajuts a la Diputació de Tarragona

Els municipis afectats pels temporals ocorreguts des de l’octubre a la demarcació de Tarragona poden sol·licitar des d’aquest dijous ajuts extraordinaris de fins a 50.000 euros a la Diputació de Tarragona. L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar despeses d’inversió o reparació dels danys produïts per alteracions climatològiques i/o catàstrofes naturals succeïts des del 16 d’octubre de 2019 fins al 14 d’agost de 2020, o bé per a inversió o reparació dels danys produïts per altres causes excepcionals, urgents i necessàries des de l’1 d’octubre de 2019 fins al 14 d’agost de 2020. Així mateix, es podran sol·licitar assistències tècnica, econòmica o jurídica de caràcter excepcional i urgent per a aquest mateix període.

El diputat delegat del Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona, Enric Adell, assegura que “som la primera administració que ha aprovat aquesta convocatòria i els ajuntaments que van patir danys pels aiguats de l’octubre del 2019 o al temporal Glòria ja poden sol·licitar l’ajut”. Segons Adell, aquestes subvencions permetran millorar i facilitar el dia a dia dels ajuntaments i, en conseqüència, de la població de la demarcació.

Els afectats poden presentar les sol·licituds fins al 31 d’agost de 2020 i s’hi podran acollir els municipis de fins a 20.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades (EMD). Pel que fa a les assistències tècnica, econòmica o jurídica, també les podran demanar els consells comarcals.

Pel que fa als imports, per a inversió o reparació dels danys produïts per alteracions climatològiques i/o catàstrofes naturals, es podrà fer una sol·licitud per episodi meteorològic, amb un màxim de 50.000 € d’ajut per convocatòria. Quant a inversió o reparació dels danys produïts per altres causes excepcionals, urgents i necessàries, es podran fer dues sol·licituds amb un màxim de 30.000 € de subvenció per convocatòria. Finalment, pel que fa a assistències tècnica, econòmica o jurídica, es podran fer quatre sol·licituds amb un màxim de 10.000 € per convocatòria.

D’altra banda, la subvenció com a màxim pot ser el 95% del pressupost elegible; les actuacions no poden ser cofinançades amb altres programes i plans de la Diputació de Tarragona, i si es financen conjuntament amb subvencions i programes d’altres administracions, en cap cas la suma de les subvencions i altres ingressos concedits pot superar el 100% del pressupost elegible. La quantia dels ajuts prevista en el pressupost inicial és de 2.000.000€ ampliables.