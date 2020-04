La desinfecció de carrers de la Riba es farà a primera hora del 6 d’abril

L’ajuntament de la Riba tenia previst fer en la matinada de dissabte a diumenge la desinfecció dels carrers de tot el casc urbà com a mesura de precaució per evitar l’expansió del covid-19, però al final ha pres la determinació de canvia de dia. Finalment la desinfecció es farà aquest pròxim dilluns 6 d’abril a partir de les 7 del matí.

La Riba està sent un dels municipis que ha pres amb contundència mesures contra la pandèmia del coronavirus. De fet, va ser un dels primers de l’Alt Camp a prendre mesures, ja que algunes ja les va prendre el 12 de març.

En resum, les mesures que s’han pres fins al moment són les següents:

.Tancar fins a nou avís els equipaments municipals com casal d’avis, casa de cultura, Casal Ribetà, casa Torrents, llar d’infants o biblioteca municipal.

.Se suspenen totes les activitats dins de les instal·lacions municipals.

.A les oficines municipals l’atenció al públic presencial queda suspesa i és per via telefònica.

.Ajuda a totes les persones grans que estiguin soles o que necessitin ajuda per anar a comprar aliments, productes de primera necessitat o medicaments.

.Informar constantment la població a eBando o cartell d’anuncis.

.Suspensió de taxes i serveis públics no prestats.

.Expedició de certificats per als treballadors degut a possibles

desplaçaments per anar i venir de la feina a casa o viceversa.

.I ara la desinfecció de carrers