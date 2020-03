La deixalleria municipal de Valls, tancada al públic

L’Ajuntament de Valls ha decidit tancar al públic la deixalleria municipal, emplaçada al Polígon Industrial de Valls, com una de les mesures per a la contenció del Covid-19. La mesura està en marxa des de dimarts, dia 17 de març, en no considerar-se un servei públic imprescindible.

La deixalleria és una instal·lació municipal per a la recollida i gestió d’aquells residus que no disposen d’un contenidor al carrer. També s’hi poden dipositar residus en grans quantitats.

D’altra banda, un dia més tard, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha sol·licitat als diferents ens locals titulars del servei de deixalleria de tot Catalunya que tanquin al públic aquestes instal·lacions mentre duri l’actual situació sanitària, en no considerar essencial, en les actuals condicions i perspectives a curt termini, la prestació d’aquest servei.

L’Agència de Residus de Catalunya estima que les deixalles que s’hi aporten no requereixen, de forma general, una necessitat prioritària atès que són residus que no es generen de forma diària.

És per això que recomana a la ciutadania que emmagatzemi els residus que habitualment duen a la deixalleria fins que es pugui tornar a restablir el servei. Mentrestant, la recollida ordinària de residus municipals queda garantida.