La comissaria dels Mossos d’Esquadra de Valls confirma un positiu de coronavirus

Els Mossos reclamen el test per al diagnòstic del Covid-19.

La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) segueix reclamant que es facin els test a tots els companys que des de l’arribada de la pandèmia han presentat símptomes i han estat aïllats segons protocols sanitaris. Ara mateix n’hi ha ben pocs als quals s’hagi realitzat el test.

En el seu comunicat, USPAC assenyala que “segons dades de fa uns dies, hi havia poc més d’una desena de mossos positius confirmats i prop del miler confinats i sense tenir accés a les proves. El fet de no tenir accés a la possibilitat de confirmar els positius posa en risc la resta de companys i la transmissió del virus a la resta de la població, tenint en compte que som un servei essencial. Molt pitjor és el cas de certs destins on ens trobem que si hi ha casos positius confirmats i no es fa res per prevenir contagis”.

D’altra banda, la USPAC assenyala que a Valls es troben que fa ja més de 10 dies que es van donar casos de companys amb símptomes compatibles amb el SARS-CoV-2 i es va anar aïllant els companys sense fer cap prova, fins que un d’ells va haver de ser ingressat i es va confirmar el positiu. “Portem en aquest cas 13 dies de retard, sense que s’hagi fet cap tipus de mesura preventiva a la comissaria, i els companys dia a dia van tenint símptomes i van sent baixa. Ara per ara no es fa cap test als afectats que van estar en contacte amb el ja positiu confirmat”.

El sindicat sol·licita “una solució immediata al problema actual, que passa per fer el test a tots els seus treballadors amb símptomes i als que hagin tingut contacte estret amb algun positiu confirmat, i s’adoptin les mesures preventives urgents a aquells llocs on saben que hi ha hagut contagis i avui encara no s’ha fet res”.