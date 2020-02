La CGT presenta el preavís per a la vaga del 8-M

La CGT ha entrat aquest dimarts al Departament de Treball el preavís de convocatòria de vaga general per al pròxim 8 de març. La secretària de gènere de la CGT Catalunya, Montse Sánchez, ha defensat que la convocatòria se celebri tot i caure en diumenge perquè és “un dia laborable més” i hi ha un percentatge molt alt de dones treballadores que, ha afegit, veuen com se’ls complica la conciliació laboral i personal. “Creiem necessari convocar vaga encara que molta gent cregui que és un festiu”, ha assenyalat Sánchez a les portes de la conselleria. L’afiliada de CGT i de Dones Llibertàries Amanda Santos ha criticat que el treball femení sigui “precaritzat” i ha fet una crida a “visibilitzar” les dones que treballen en diumenge.

El passat cap de setmana, el sindicat va decidir adherir-se a la convocatòria amb motiu del Dia Internacional de la Dona després d’un ple extraordinari celebrat a Valls. En total, hi van participar 54 assemblees territorials que formen part de l’organització sindical.



El 76% va votar a favor del text que defensa que és necessària la vaga per fer visible la desigualtat entre homes i dones, per denunciar la bretxa salarial i per solidaritzar-se amb les dones que treballen en dies festius i caps de setmana.

La CGT de Catalunya convoca vaga general de 24 hores per al 8 de març

En coordinació amb el moviment feminista, les 17.200 persones del tercer sindicat en afiliació de Catalunya debatien a les 54 assemblees territorials la conveniència o no de convocar vaga general el dia de la dona treballadora d’aquest 2020.

Els i les delegades escollides consensuaven que, per tercer any consecutiu, la CGT convoqui vaga general a Catalunya per reivindicar diferents demandes contra la doble opressió que el capitalisme i el patriarcat exerceixen sobre la dona de classe treballadora. Ho convocaven en un ple extraordinari realitzat a Valls el passat dissabte 22 de febrer.

