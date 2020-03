La CGT denuncia que el Pius Hospital continua sense desenvolupar el Pla d’Igualtat

CGT destaca que el sector sanitari és un dels més feminit

La secció sindical de la CGT ha denunciat, que el Pius Hospital de Valls continua sense tenir desenvolupat el Pla d’Igualtat i temes com la precarietat laboral i la conciliació de la vida laboral i familiar segueixen sense ser abordades des de la perspectiva de gènere. De les 60 sol·licituds de reducció de la jornada per motius de conciliació durant el 2019, el 96,67% han estat sol·licitades per dones. Així ho explicaven en un comunicat.

D’altra banda, entre l’Hospital d’Aguts, el Centre Sociosanitari i la Residència Alt Camp, dels 547 treballadors, 453 són dones, segons el darrer cens, que supera en un 2% la mitjana que situa l’informe del Ministeri de Treball. L’esmentat informe posa de manifest que el sector sanitari és un dels més feminitzats: el 76,9% de la plantilla són dones i està situat només per darrere de l’apartat de les activitats de la llar i davant d’educació, activitats administratives i d’hostaleria. La feminització no es produeix només en infermeria, com ha passat històricament, sinó que ara el col·lectiu mèdic se situa en el 48,43%.

La CGT assenyala que en els darrers dos anys s’han produït “petits canvis en el nostre centre per corregir aquestes desigualtats. Actualment una dona ocupa la gerència del Pius Hospital i les jubilacions o vacants de serveis com Anestèsia i Medicina Interna han estat ocupades majoritàriament per dones”.

La nota de la secció sindical apunta que “conciliar és, sense dubte, un dels inconvenients en sanitat, i al Pius, on actualment l’única alternativa és la reducció de jornada i salari. És així com veiem que conciliar passa per reduir salari en categories com auxiliars d’infermeries, administratives o cuidadores, i és un luxe no permès per pura supervivència. Això, afegit a la precarietat laboral que pateixen i els contractes amb horaris a disposició de l’empresa”.

D’altra banda, en els col·lectius de diplomades i metgesses la situació no és que sigui òptima, “també hi ha precarietat laboral, i conciliar també passa per la reducció salarial, fet que tampoc s’ho poden permetre totes. I al col·lectiu de metgesses s’afegeix un obstacle més amb les guàrdies de 24 hores, i la reducció de la jornada els suposa un perjudici per al seu desenvolupament professional”.