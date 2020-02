La CGT de Catalunya convoca vaga general de 24 hores per al 8 de març

Els sindicats territorials de la CGT de Catalunya han decidit convocar vaga general de 24 hores en el ple extraordinari realitzat a Valls aquest dissabte 22 de febrer.

En coordinació amb el moviment feminista, les 17.200 persones del tercer sindicat en afiliació de Catalunya han debatut a les 54 assemblees territorials la conveniència o no de convocar vaga general el dia de la dona treballadora d’aquest 2020.

Els i les delegades escollides han consensuat que, per tercer any consecutiu, la CGT convoqui vaga general a Catalunya per reivindicar diferents demandes contra la doble opressió que el capitalisme i el patriarcat exerceixen sobre la dona de classe treballadora.

Aquest any el calendari fa que el 8-M coincideixi en diumenge, però no és festiu per a totes les persones que treballen a torns, als sectors d’hostaleria i comerç, als ‘call centers’, als hospitals o al transport, moltes d’aquestes feines fortament feminitzades i en situacions generalitzades de precarietat laboral