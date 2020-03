La Cambra exigeix mesures reals, àgils i efectives per als sectors econòmics afectats pel Covid-19

La Cambra de Comerç i Indústria de Valls ha manifestat la seva preocupació per tots els sectors econòmics que s’han vist directament afectats pel confinament preventiu contra la propagació de la infecció del coronavirus. En especial, destaca el sector de la calçotada “un sector econòmic molt potent a la comarca que afecta milers de persones que hi treballen, autònoms, artesans i empreses dels sectors agrícola, agroalimentari, ramader, i de serveis, i molt especialment a l’hostaleria i a la restauració, i al sector turístic que en depèn”.

La calçotada és el motor de la temporada alta d’hivern, una de les més importants de l’any pel moviment econòmic que se’n desprèn. Si el confinament pel coronavirus s’allarga més enllà de finals de març, es podrà donar la temporada per acabada. Es parla d’una pèrdua de més d’un 25% en el volum calçotades. La xifra, confirmada per alguns restaurants i per la IGP Calçots de Valls, quedarà lluny de la venda de divuit milions de calçots que pretenien vendre amb l’etiqueta Calçot de Valls. La preocupació del sector és evident: el calçot és un producte de temporada i la calçotada també.

D’altra banda, els restauradors han vist com d’un dia per l’altre tancaven les portes i perdien totes les reserves. Són tres setmanes del mes de març en què tota l’hostaleria treballava moltíssim. La temporada per a ells ha sofert un canvi dràstic i si s’allarga massa serà un drama. La preocupació per com afecta els empresaris i treballadors l’aturada forçada de l’activitat hauria de ser una prioritat per al govern de l’Estat.

D’altra banda, la Cambra també vol manifestar la seva preocupació per tot el sector agroalimentari que pateix la reducció de vendes al sector de hostaleria i del turisme, pel sector turístic i cultural.