‘Jove, queda’t a casa’, campanya per no sortir en temps de confimanet

Quedar-se a casa és vital per superar la pandèmia del coronavirus. L’estat espanyol és dels països del món que més casos té de covid-19 i qualsevol mesura de prevenció és poca. Per això s’engegen diferents campanyes per intentar posar fre a la seva expansió. Una d’elles va adreçades als joves. I és que la lluita per frenar el coronavirus no és cosa només de la gent gran. I és que les persones de menys de 50 anys també tenen riscos, tal com diuen les estadístiques.

Per això una de les campanyes és la de “jove, queda’t a casa” que ha promogut Nació Digital. S’ha superat la primera setmana d’estat d’alarma al país i des del govern espanyol informen que s’allargarà quinze dies més. En total serà un mes -mínim- de confinament a les llars, tot i que es pot sortir en poques exepcions. Per això, es vol conscienciar a la gent, des de grans a petits a complir estrictament amb les pautes establertes de no sortir de casa. I és que “si penses que el cornavirus és cosa de gent gran, t’equivoques”.