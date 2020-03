Infinity Dansa organitza el 6è Festival contra el Càncer

Serà la sisena edició consecutiva d’aquest festival benèfic.

El Centre de Dansa Infinity de Valls prepara una nova jornada de solidaritat amb la lluita contra el càncer. El proper diumenge 22 de març el centre organitza per sisena vegada consecutiva un festival benèfic per recaptar diners per a la Lliga Contra el Càncer. El festival donarà el tret de sortida a les 6 de la tarda i tindrà lloc al Centre Cultural Municipal de Valls.

En aquest esdeveniment hi col·laboren tots els alumnes i professors del centre Infinity, que porten des de principis d’any preparant les coreografies perquè aquest dia sigui un dia especial, on tots els participants gaudeixin de la dansa amb la finalitat de recaptar el màxim de diners possible per ajudar tota aquella gent que està lluitant contra el càncer.

Durant el festival es podrà gaudir de 27 balls de diferents disciplines que es cursen al centre Infinity, des de ballet clàssic i dansa contemporània fins a hip-hop, jazz, sexy style, reggaeton, heels, sevillanes, etc.

Els alumnes del centre estan molt il·lusionats per realitzar aquest festival, ja que tots saben que amb el seu granet de sorra col·laboren en una bona causa. Les directores d’Infinity, Dúnia i Carol, estan molt orgulloses d’organitzar aquest festival i poder col·laborar un any més en aquesta lluita. Per aquest motiu, estan preparant sorpreses i coreografies molt especials per a aquest dia tan important per a elles i per a tota l’escola.

El preu de l’entrada al festival, que es pot adquirir al centre Infinity, serà de 6 € i el 100% de la recaptació anirà destinada a l’associació de la Lliga Contra el Càncer.