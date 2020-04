Hisenda aprova la reducció en els mòduls de l’IRPF per a fruits secs i oliveres

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat una ordre del Ministeri d’Hisenda pel que es redueixen l’Índex de Rendiment Net aplicats en 2019 en el sistema d’estimació objectiva de l’IRPF -o de mòduls- que beneficia a pagesos i ramaders afectats per diverses circumstàncies excepcionals -aiguats, gelades o sequera.

Segons el Ministeri d’Agricultura calcula que aplicar aquesta norma suposa pel sector una rebaixa e imposable de prop de 614 milions d’euros. Pel que fa a Catalunya suposa una rebaixa de 27 milions d’euros.

Els principals sectors beneficiaris a, nivell general, de Catalunya són:

Cereals on es passa de pagar l’índex del 0,26 del rendiment net al 0,18.

Cítrics es passa del 0,26 al 0,18.

Fruiters no cítrics del 0,37 al 0,30.

Oliveres del 0,26 al 0,13.

Llegums del 0,26 al 0’18.

L’apicultura del 0,26 a 0’13.

Ovelles de producció de carn: 0,13 a 0’09.

Porc de producció de carn: 0,13 a 0,09.

Boví de producció de carn: de 0,26 a 0,18

A més a més en aquesta ordre també destaca altres millores en l’IRPF en diverses zones concretes i entre elles hi ha millores a quatre comarques productores de fruits secs del Camp de Tarragona -Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Priorat.

També dir que en la campanya de mòduls 2019 hi ha reduccions per a pagesos que utilitzin electricitat per a regar, en aplicació del coeficient corrector que es va posar el 2014, això suposarà una reducció del 20% del cost.

El Ministeri d’Hisenda destaca que també es manté la reducció del 5% del rendiment net calculat per al mètode d’estimació objectiva 2019. Es tracta d’una mesura de caràcter horitzontal que afecta la totalitat dels pagesos i ramaders que tributen en estimació objectiva.