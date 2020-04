Gairebé 900.000 autònoms han sol·licitat la prestació extraordinària per cessament d’activitat pel coronavirus

El govern espanyol ha informat que uns 900.000 autònoms ja han sol·licitat a tot l’Estat la prestació extraordinària per cessament d’activitat pel coronavirus, una xifra que des del ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions asseguren que no tenen desglossada per comunitats autònomes.

L’ajut el pot demanar qualsevol autònom donat d’alta que ha hagut de tancar per la crisi de la covid-19 o que ha patit una caiguda del 75% en la facturació respecte a la mitjana mensual del semestre anterior. Hi ha excepcions pel sector agrari, els treballadors del mar i la cultura, que utilitzen mitjanes diferents tenint en compte l’estacionalitat del seu sector.

La prestació és compatible amb qualsevol altra de la Seguretat Social que ja es cobrés, com la de viudetat o per als orfes.

ACN