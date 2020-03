Fes-te subscriptor. Et portem ‘El Vallenc’ a casa

Diferents diaris d’El Vallenc d’aquest divendres passat.

El Vallenc, com a mitjà de comunicació, segueix portant el dia a dia de la informació de la comarca de l’Alt Camp. Tot i l’estat d’alarma, el setmanari El Vallenc segueix al peu del canó, i divendres passat va sortir als quioscos de la comarca. I els subscriptors i clients van rebre la seva edició com qualsevol altra setmana de l’any. I no volem fallar durant tot aquest procés de confinament i estat d’alarma. Seguirem sortint divendres rere divendres per informar-vos de tot el relacionat amb la situació sanitària del Covid-19. És per això que ens podreu seguir trobant als quioscos de Valls i qualsevol poble de la comarca. La nostra activitat no s’atura.

Els quioscos segueixen oberts com a negoci indispensable. I El Vallenc el seguireu trobant, amb informació contrastada i de qualitat. Per això, volem seguir amb el nostre compromís de seguir informant. A qualsevol persona que vulgui llegir ‘El Vallenc’ i no pugui sortir, per qualsevol motiu, a buscar-lo, l’animem a posar-se en contacte amb nosaltres i a fer-se’n subscriptor. Pel mateix preu que al quiosc, l’hi portarem en persona. Per això, només cal que truqui al 977 602 552.