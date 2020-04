Europastry presenta un ERTO que afectarà més de 400 treballadors a tot l’Estat

Europastry, que a Tarragona té centres a Vallmoll i Sarral, fabrica i distribueix pa i brioixeria ultracongelada. Foto: Arxiu ACN/Núria Torres.

El grup català Europastry ha presentat un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per força major que afectarà 412 treballadors dels més de 1.800 que té a tot l’Estat. Aquesta empresa que fabrica i distribueix pa i brioixeria ultracongelada té ubicats a Tarragona dos dels seus principals centres de producció: a Vallmoll (Alt Camp) i Sarral (Conca de Barberà). La companyia, però, no especifica l’afectació a cada fàbrica. Amb tot, des d’Europastry es garanteix la continuïtat dels llocs de treball que formen part d’aquest expedient, així com una compensació per assegurar el 100% de la retribució. Fonts de direcció han explicat a l’ACN que la pèrdua del canal horeca -hotels, restaurants i cafeteries- ha obligat a plantejar-se l’ERTO.

El també denominat canal ‘foodservice’ té un pes molt important per a Europastry. Representa gairebé el 50% del seu volum de negoci, apunten les fonts de direcció consultades per l’ACN. La caiguda del mercat de la restauració a tot Espanya només s’ha pogut esmorteir en un percentatge molt petit a través de les cadenes de supermercats i tendes de queviures on Europastry hi subministra pa i pastes precongelades.

L’empresa tenia perspectives d’incrementar vendes en la gran distribució, però el consum està canviant i el client prefereix el producte envasat -d’altres marques del sector del pa industrial. Tot plegat ha obligat a preparar un ERTO que en cap cas, però, suposarà el tancament de cap planta ni tampoc cap acomiadament, segons remarca la companyia. Entre les plantes de Vallmoll i Sarral hi treballen aproximadament un miler de persones.

La companyia recalca que és una situació “temporal”. “Esperem poder reconvertir aquesta mesura el més ràpidament possible, quan se superi la situació actual i la restauració torni a la normalitat”, diu. Europastry seguirà abastint els seus clients sense problemes, ja que bona part de l’activitat es manté.

Recentment, la fàbrica de Vallmoll ha fet un donatiu de productes d’alimentació a col·lectius implicats en la lluita contra la covid-19. L’empresa ha lliurat centenars de pans especials per preparar entrepans a la Creu Roja, el menjador social la Teulada i a les residències d’avis Santa Teresa i la Marquesa.

ACN