Europastry lliurarà 800 unitats de pa congelat a diverses entitats de Valls

Planta d’Europastry.

Europastry, des de la planta de Vallmoll, també mostra aquests dies la seva solidaritat amb els que més ho necessiten com a conseqüència de la crisi del coronavirus.

Sota la coordinació i la logística de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, demà, dimarts dia 31 de març, començarà la distribució de 800 unitats de pa congelat que arribaran al menjador social La Taulada, que gestiona l’església de la Mare de Déu del Lledó; a l’Assemblea Comarcal de Creu Roja a Valls-Alt Camp i, molt probablement, a la residència Santa Teresa.

Europastry, com a especialista en masses congelades forneres i davant la situació excepcional i de gran complexitat que s’està vivint globalment, s’ha marcat com a objectiu prioritari garantir el proveïment de productes de primera necessitat a la societat, com és el pa.

Per a això, la companyia està garantint el seu servei de producció i lliurament al 100%, sense escatimar en recursos ni en mitjans addicionals d’higiene i seguretat en tots els seus centres de treball.

En aquesta línia, totes les fàbriques de la companyia segueixen operant amb normalitat i els serveis de ‘delivery online’ a través del seu e-commerce i app per a iOS i Android segueixen en funcionament les 24 hores dels 7 dies a la setmana.