Estudiants de medicina i infermeria comencen a ajudar en centres de salut i residències de Tarragona i l’Ebre

Els estudiants de medicina i infermeria que s’han inscrit per fer tasques voluntàries no assistencial han començat a ajudar als centres de salut. Són sis les residències de gent gran que han demanat ajuda dels estudiants voluntaris, que poden donar suport a metges i infermers interns. També es dona suport a quatre CAP per reforçar l’atenció telefònica, davant l’augment de consultes que es reben amb relació a la covid-19. Altres voluntaris ajuden als hospitals a recopilar informació sobre el coronavirus, a fer bases de dades de seguiment i controls dels contagis o trobar l’origen de la infecció.

La borsa compta actualment amb 370 estudiants de la branca de les ciències de la Salut disposats a donar un cop de mà en aquesta pandèmia. Uns 140 serien estudiants de medicina, 130 d’infermeria i una trentena de metges són interns residents. La resta són d’especialitats com fisioteràpia, nutrició i dietètica o psicologia.

ACN