VÍDEO | “Estem davant d’una Pasqua completament atípica”

El sector de la pastisseria també es troba en quarantena. Enguany, la producció de les tradicionals mones de Pasqua es veurà fortament colpejada per la crisi del covid-19. “Estem davant d’una Pasqua completament atípica”, constata el pastisser d’una de les pastisseries amb més tradició de Valls, el Manel Estalella, que preveu fer un centenar de mones, una quantitat “ridícula” en comparació altres anys, afirma.

La Setmana Santa és una de les campanyes importants per al gremi de pastissers amb la venda de mones. Aquest any, però, la crisi del coronavirus, l’estat d’alarma i el confinament ha estat un cop dur per al sector. El Gremi d’Artesans Pastissers de la demarcació de Tarragona preveu una caiguda de les vendes d’entre el 75% i el 90%.

Algunes pastisseries han optat pel servei d’entrega de mones a domicili, com és el cas de la Santacana, que també s’ha sumat a la iniciativa #capfillolsensemonadepasqua2020. Estalella diu que “faran el que podran”, però lamenta que no tenen una estructura forta per fer l’entrega de grans quantitats de mones.