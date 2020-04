Espanya suma 16.353 morts per coronavirus amb 510 noves defuncions en 24 hores

Els positius a l’Estat Espanyol són de més de 160.000 casos.

L’estat espanyol ja suma 16.353 morts per coronavirus i registra 510 noves defuncions en 24 hores, consolidant així les xifres a la baixa ja que ahir els finats van ser 605 i el nombre més reduït de víctimes des del passat 23 de març (462). Segons l’últim balanç fet públic aquest dissabte, Espanya acumula 161.852 casos positius confirmats per la covid-19, 4.830 nous contagis en un dia, una xifra un xic superior als 4.576 registrats ahir divendres. Des que va començar la pandèmia ja s’han donat d’alta 59.109 persones, 3.441 més que fa 24 hores. En xifres, la Comunitat de Madrid segueix essent el territori amb el nombre més elevat d’afectats per coronavirus amb 6.084 morts, 1.376 pacients ingressats a l’UCI i 45.849 positius.

Catalunya segueix amb 32.984 contagiats, 3.331 víctimes i 2.629 pacients ingressats a l’UCI, tot i que en aquest últim cas és un acumulat des de l’inici de la pandèmia. Castella-la-Manxa amb 13.456 casos de coronavirus i 1.483 víctimes, i Castella i Lleó amb 11.543 positius i 1.180 morts són les altres dues comunitats autònomes més afectades per la covid-19. El País Valencià compta amb 8.578 casos confirmats, 565 ingressats a l’UCI i 818 víctimes, mentre que les Illes Balears hi ha comptabilitzats 1.507 positius de la covid-19, 137 pacients ingressats a l’UCI i 102 finats. Ceuta i Melilla són les dues regions amb menys incidència del coronavirus amb 93 i 98 casos cadascuna –i 4 i 2 víctimes, respectivament-.

ACN