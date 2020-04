Espanya registra 932 morts per coronavirus en les últimes 24 hores i arriba gairebé a les 11.000 defuncions

El Ministeri de Sanitat xifra ja en 117.710 el nombre de casos de coronavirus a tot l’estat espanyol i en 10.935 les morts per la malaltia, 932 en les últimes 24 hores. Segons les últimes dades fetes públiques, hi ha hagut 7.472 nou contagis notificats des de dijous. A més, 6.416 persones han requerit ingrés a les UCI, 324 més que ahir i s’han donat d’alta 30.513 persones, 3.770 més que aquest dijous. Per comunitats, la de Madrid continua essent la més afectada amb 34.188 casos del nombre total i 4.483 defuncions. La segueix Catalunya amb 23.460 contagiats confirmats i 2.335 morts.

Les dues castelles, Castella-la Manxa i Castella i Lleó, acumulen ja 8.523 i 7.875 casos respectivament. 117.710 contagiats per coronavirus i gairebé 11.000 morts per la malaltia. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat i les publicades en diversos mitjans, tot apunta que Espanya ja supera Itàlia en nombre de casos positius. El país alpí acumula fins ara 115.242 infectats i gairebé 14.000 víctimes mortals.



En les últimes hores, s’han notificat 7.472 nous casos a tot l’Estat, una xifra que suposa un increment del 6,8% respecte d’ahir. I en nombre de morts, n’hi ha hagut 932 més en les últimes 24 hores, un 9% més que aquest dijous.



Pel que fa a les UCI, hi ha 6.416 persones que han ingressat a les Unitats de Cures Intensives, 324 més en un dia. Des que va començar la pandèmia, s’han curat més de 30.000 persones, 3.770 en les últimes 24 hores. Tot i això, cal tenir en compte que algunes comunitats, com Madrid, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, València i Galicia només registren les que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A dia d’avui, a Madrid hi ha 1.506 persones ingressades a la UCI i s’han donat d’alta 13.850 malalts.



Sigui com sigui, Madrid continua acumulant el major nombre de casos amb 34.188 confirmats i 4.483 víctimes mortals. Catalunya ocupa la segona posició amb 23.460 contagiats i 2.335 defuncions. Hi ha hagut 2.053 persones que han necessitat ingrés a les UCI i s’han curat 7.849 persones.



Castella-la Manxa i Castella i Lleó acumulen 8.523 i 7.875 casos i 916 i 723 morts, respectivament. El País Basc registra 7.827 infectats pel virus i 444 defuncions.



La tendència es manté

La cap d’àrea del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, assegura que les dades i els percentatges registrats en les últimes hores confirmen la “tendència” a la reducció dels darrers dies.



A més, ha explicat que, segons les xifres d’hospitalitzats, els increments se situen ara entorn del 10% durant aquesta última setmana. “Abans eren del 30%”, ha dit Sierra, que ha afegit que en algunes comunitats, fins i tot, els casos estan baixant.

ACN