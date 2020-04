Es registres gairebé 60 positius de Covid-19 a l’Alt Camp des de l’inici de la pandèmia

Una veïna de Valls traient a passejar els seus dos gossos. Foto: El Vallenc

La comarca de l’Alt Camp registra un total de 58 positius per coronavirus segons el Portal de Dades de Transparència de la Generalitat de Catalunya, que mostra el recull del nombre de test de Covid-19 realitzats, segregats per data, municipi, comarca, sexe i resultat dels testos realitzats. Aquestes dades recullen els pacients que han estat diagnosticats a partir d’una prova de laboratori (PCR). D’aquesta manera, a l’Alt Camp ja es comptabilitzen gairebé una seixantena persones que han donat positiu, mentre que més de 160 han donat negatiu a les proves PCR i hi ha una prova, d’un veí de Valls, que va ser realitzada el 31 de març, el resultat de la qual va ser de probable, sense poder acabar de dictaminar-ho al 100%.

A Valls es va donar un dels primers positius a Catalunya

El primer positiu a la comarca, segons el registre, data del dia 25 de febrer, quan un veí de Valls va donar positiu a les proves. Aquest va ser dels primers casos que es van detectar a Catalunya, segons el registre de testos del Portal de Transparència de la Generalitat. Si els primers tests de PCR a territori català es van fer el 2 de febrer —van donar negatiu—, el primer positiu confirmat data del 20 de febrer, a Lleida.

El cas de l’Alt Camp, cinc dies després, va ser doncs, dels primers a Catalunya, dins dels primers 10 positius confirmats a tot el territori català. El segon positiu a la comarca es va fer esperar diverses setmanes, fins al 18 de març, quan un altre ciutadà de Valls va donar positiu. A partir d’aquí, la xifra va anar creixent de forma substancial. El dia amb més positius registrats va ser el dia 23 de març amb 11 casos, seguit del dia 29 de març, amb 7. Els dies 27 i 28 de març, amb 4 casos, van ser dels més negatius, estadística en mà, seguits dels dies 21, 25, 26, 30, 31 de març, 2 d’abril i 5 d’abril, amb tres casos respectivament arreu de la comarca. També es van trobar casos (entre 1 i 2 per dia) els dies 16, 18, 22 i 24 de març, 3, 4 i 6 d’abril d’abril.



Valls, com a capital, és qui té més casos positius i on s’han fet més testos de PCR. En total, hi ha 38 positius a Valls dels 57 que s’han registrat fins al moment. Pel que fa a la resta de comarca, n’hi ha casos a Vilabella, Vila-rodona, Bràfim, Montferri, Pont d’Armentera, Pla de Santa Maria, Rodonyà i Alcover.