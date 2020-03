Es prohibeixen les vetlles i es restringeixen les cerimònies per limitar el contagi pel Covid-19

El Ministeri de Sanitat ha prohibit tots els vetlles, independentment de la causa de la mort i de si se celebren en instal·lacions públiques o privades, inclòs els domicilis particulars, per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19.

Ho anunciava ahir el Ministeri de Sanitat en un comunicat en què probieix les vetlles. Així ho recull l’ordre ministerial publicada avui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), que especifica que en el cas de morts per COVID-19 no es podran realitzar pràctiques de tanatoestètica, intervencions de tanatopràxia, ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver.

La norma recull altres mesures excepcionals com la restricció de les cerimònies fúnebres. En aquest sentit, es posposarà la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins que finalitzi l’estat d’alarma.

No obstant això, en l’enterrament o comiat per a la cremació de la persona morta, es permetrà l’assistència de tres familiars o persones properes, a més, si és el cas, de la persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt. Aquestes persones hauran de respectar sempre la distància d’un a dos metres entre elles.

L’ordre també regula, a proposta de el Ministeri de Consum, algunes de les condicions de contractació dels serveis funeraris.