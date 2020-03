Es presenta a la CGT de Valls el còmic ‘Pepe Buenaventura Durruti’

Imatge del còmic que es presentarà a Valls aquest divendres 6 de març

El local del sindicat CGT de Valls, a la plaça de la Zeta, acollirà el proper divendres, dia 6 de març, a les 6 de la tarda la presentació del còmic ‘Pepe Buenaventura Durruti’ a càrrec de dos dels seus autors, Carlos Azaga i Encarna Revuelta.

Juanarete, al costat dels dibuixos de Carlos Azagra i el color d’Encarna Revuelta, ha creat un còmic que aprofundeix en la personalitat i compromís humà de l’anarquista. L’obra està inspirada fonamentalment en els llibres ‘El curt estiu de l’anarquia’ (Hans Magnus Enzensberger) i ‘La bala i la paraula. Francisco Ascaso (1901-1936). Vida accidental d’un anarquista’ (Luís Antonio Palau Pilacés i Kike García Francès).

Carlos Azagra va néixer a Sevilla, però molt aviat es va traslladar a Saragossa. Va col·laborar amb el col·lectiu ZETA i en revistes com ‘Andalán’, ‘Makoki’ o ‘El jueves’ entre d’altres. En els últims anys ha publicat diferents edicions juntament amb Encarna Revuelta, mestra en l’escola pública de Barcelona, ​​creadora de nombrosos cartells i portades per a grups musicals.

Pepe Buenaventura Durruti relata les aventures de l’home que va viure i va morir revolucionari. Ideant i suposant les peripècies que envolten la seva realitat biogràfica amb respecte als fets, però també amb sentit de l’humor. Mostrant la naturalesa de la persona tal com la imaginen els autors; senzilla, afable i simpàtica. Ocupant-se de l’individu i deixant de costat la icona.

Durruti va representar i representa abans de res la coherència vital de la idea llibertària, posant en pràctica els principis pregonats en primera persona, menyspreant qualsevol profit personal a favor de l’interès comú de la revolució.

Per la seva forma d’actuar i el seu carisma, moltes persones veien en ell un exemple en què fixar-se.

Després de la seva mort, la seva personalitat va ser transcendida gairebé a llegenda, enaltida per amics i utilitzada per enemics.

No necessita la seva semblança de cap mitificació, potser fos justificada en plena contesa, o no. Però, més de vuitanta després, continuar en aquest afany resultaria un insult a la seva memòria, que d’altra banda sosté per si sola una vida compromesa, despresa i intrèpida, sense necessitat d’adorns mitòmans.