Es demana descongestionar el 061

Des de la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, i arrel de la gran demanda de trucades rebudes, es demana descongestionar el número de telèfon 061, que és la porta d’entrada al Sistema de Salut Català, per tal de millorar la seva eficàcia en previsió de l’augment d’infectats pel Covid-19 dels propers dies.



Des de l’òrgan insititucional, la manera de fer-ho és ben senzilla. En un comunicat urgent es demana a tots aquells que no siguin població de risc, és a dir, majors de 65 anys o amb persones amb patologies prèvies, que contactin a través de l’aplicació Stop Covid-19 Cat o per adreça electrònica i donen altres canals d’informació actualitzada. En aquest sentit totes les aplicacions i consultes es poden trobar tot seguit:

L’aplicació Stop Covid-19 Cat IOS https://apps.apple.com/app/id1502992288

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.StopCovid19Cat L’adreça electrònica https://lamevasalut.gencat.cat/es

Tota la resta de la informació actualitzada es pot trobar a: