Es crea una pàgina web perquè els veïns de Picamoixons interactuïn entre ells

Neix una nova iniciativa a la comarca de l’Alt Camp, concretament a Picamoixons. Un grup de veïns de Picamoixons han creat una nova pàgina web sobre la localitat.

En aquests dies de confinament tota iniciativa és benvinguda. Tothom es troba confinat a casa i només es pot sortir per anar a treballar -treballs considerats d’activitat necessària-, per anar a comprar o alguna urgència. Així des de Picamoixons, i per tal de seguir mantenint el contacte entre els veïns s’ha construït un espai virtual de Picamoixons “Picamoixons 2.0”. Aquesta es tracta d’una iniciativa particular, destinada a què es pugui compartir experiències, vivències, fotos, i demès, amb la resta de convilatans. Es pot participar entrant a http://www.picamoixons.cat i també es pot contactar en el correu info@picamoixons.cat.