Comença la desinfecció dels carrers de Valls

Un treballador dels serveis de neteja aplicant desinfectant davant d’una farmàcia al barri de les Comarques. Foto: El Vallenc

L’Ajuntament de Valls comença a desinfectar els carrers de la ciutat dins del paquet de mesures previstes per combatre l’expansió del coronavirus entre la població. Així, aquest dijous, 19 de març, serveis de neteja intensifiquen les tasques de desinfecció dels carrers, amb desinfectant innocu, que no és molest ni per a persones ni animals.

Concretament, s’ha començat per llocs com l’Hospitalet de Valls, farmàcies, estancs i també forns de pa. Comencen per llocs on s’ajunta més volum de gent per tal de lluitar contra la pandèmia. Així, s’aniran desinfectant els carrers de forma gradual en els pròxims dies fins a completar tots els carrers de la ciutat.