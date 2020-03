En perill la benedicció de palmes del Diumenge de Rams a Valls

Imatge de la benedicció de la palma de l’any passat. Foto: El Vallenc

La benedicció del Diumenge de Rams a Valls, el proper 5 d’abril, està en perill de suspensió en el marc de les actuacions preventives excepcionals de control del coronavirus.

En aquest sentit, mossèn Joan Àguila, rector de l’església de Sant Joan i arxiprest de l’Alt Camp, ha assenyalat a la nostra redacció que oficialment no hi ha res decidit sobre les benediccions de palmes a Valls per al proper 5 d’abril, “però el més normal és que no es faci”.

Per la seva part, el rector de l’església de la Mare de Déu del Lledó, mossèn Joan Font, ha declarat: “Encara no hi ha res decidit sobre la celebració del Diumenge de Rams. Encara falten dues setmanes per a la data de celebració. Si és possible es farà i si no, no tindrà lloc.”

Recordem que després de la reunió del proppassat dijous amb els mossens de l’Arxiprestal de l’Alt Camp, la conveniència de celebrar o no els actes de la propera Setmana Santa serà valorada més endavant, en funció de les indicacions que els arribin de les autoritats civils i sanitàries.

D’altra banda, l’Agrupació de Confraries i Germandats de la Setmana Santa a Valls, també en reunió, va anul·lar els actes que s’havien de celebrar fins al 27 de març. Pel que fa a la processó, l’evolució de la situació al país respecte de les actuacions preventives de control del Covid-19 farà que se’n valori la suspensió o no suspensió més endavant.