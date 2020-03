Els treballadors socials demanen a les administracions “els mitjans necessaris per seguir al costat de la ciutadania”

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) ha demanat a les administracions o entitats prestadores de serveis “els mitjans necessaris per seguir al costat de la ciutadania” davant la crisi del coronavirus. El col·lectiu veu “essencial garantir la continuïtat assistencial”, especialment en “les situacions de doble vulnerabilitat generades per les mesures de prevenció i contenció de la pandèmia”, ja que poden afectar especialment la gent gran que viu sola o les persones sense llar.

A través d’un comunicat, el TSCAT ha recordat les indicacions de la Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat pel que fa a la dotació mínima de dues professionals d’atenció directa i presencial als serveis socials municipals.

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya destaca que “el rol d’acompanyament i d’intervenció dels treballadors socials en escenaris d’emergència és fonamental” i que és “vital garantir un servei mínim imprescindible per poder atendre les urgències i necessitats derivades de la situació excepcional que estem vivint, així com per fer el seguiment dels casos”.



El TSCAT ha destacat que els treballadors dels Serveis Socials Bàsics han de ser “els interlocutors amb el sistema sanitari per fer les derivacions de persones que necessiten ser ateses pel sistema de protecció social, i en aquest sentit cal establir circuits àgils i el més garantista possibles per evitar demores en l’atenció”.