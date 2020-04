Els tests ràpids de detecció d’anticossos augmentaran les possibilitats de diagnosticar de forma precoç el COVID-19

La utilització dels tests ràpids de detecció d’anticossos serviran per augmentar la capacitat de diagnosticar l’COVID-19 de forma precoç. El Ministeri de Sanitat ha adquirit una partida de cinc milions d’unitats, de les quals més d’un milió van començar a distribuir-se entre les comunitats autònomes diumenge passat. La resta es farà en els pròxims dies.



Actualment la PCR és la tècnica diagnòstica de referència. Els tests ràpids de detecció d’anticossos, la fiabilitat ha estat estudiada en el Centre Nacional de Microbiologia amb mostres de pacients de diversos hospitals, serviran de complement a les mateixes. Les pautes per a la seva utilització estan recollides a la Guia publicada a la web de el Ministeri de Sanitat.



D’aquesta manera s’optimitzarà l’ús de les PCR ja que si el test ràpid és positiu es confirma el diagnòstic i només caldrà fer la primera si és negatiu.

Així s’optimitzarà l’ús de les PCR ja que si el test és positiu es confirma el diagnòstic i només caldrà fer la primera si és negatiu



On i com realitzaran?

Aquestes proves diagnòstiques es duran a terme fonamentalment en l’àmbit hospitalari i en residències de gent gran i centres sociosanitaris. En el primer cas el test ràpid està indicat en pacients amb alta sospita clínica, als quals no se’ls ha realitzat PCR o amb PCR negativa amb diversos dies d’evolució.



Pel que fa a les residències de gent gran i centres sociosanitaris l’objectiu és detectar precoçment els casos i investigar els possibles brots. Per tant, el seu ús està indicat en pacients simptomàtics si han transcorregut diversos dies des de l’inici de símptomes.



Si en la institució s’ha detectat més d’un cas amb símptomes no serà necessari obtenir un resultat positiu de tots per a considerar que hi ha un brot, tractar i aïllar els pacients simptomàtics i procedir a la quarantena de la resta. La presa de mostres i l’anàlisi es realitzarà a la pròpia residència o centre sociosanitari.



En les institucions penitenciàries la PCR serà la prova d’elecció diagnòstica. Els test de detecció d’anticossos serològics estan indicats en aquest cas per als pacients amb alta sospita clínica, sense PCR o amb PCR negativa amb diversos dies d’evolució des de l’inici de símptomes.